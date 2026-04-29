Raid punitivo a casa dei rom picchiati con ferri e pugni | pochi giorni prima avrebbero aggredito un buttafuori

A Falconara Marittima, alcuni giorni dopo un presunto episodio di aggressione a un buttafuori, un gruppo ha organizzato un raid punitivo davanti a una casa di una famiglia. Durante l’azione, sono stati usati ferri e pugni per colpire le persone presenti. L’intervento si è svolto con tre auto, in modo rapido e violento, lasciando i residenti in evidente stato di paura.

FALCONARA MARITTIMA - Una spedizione punitiva organizzata per vendicare un amico, un raid sotto casa con tre auto e un pestaggio violento consumato davanti a una famiglia terrorizzata. Si è chiuso ieri in tribunale il processo per l’aggressione avvenuta l’11 maggio 2023 a Falconara ai danni di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Martellate in strada e pugni davanti alla scuola: minori nel mirino, due arresti in pochi giorniDoppio intervento dei Carabinieri contro la criminalità di strada: un malvivente fermato in metro, l'altro aveva appena strappato una catenina... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Raid punitivo a casa dei rom, picchiati con ferri e pugni: pochi giorni prima avrebbero aggredito un buttafuori; Raid punitivo al parco per un debito di droga: sette giovani della gang patteggiano 2 anni. Porto Recanati, operaio preso a sprangate nel raid punitivo: individuati i due aggressori, hanno 35 e 37 anniPORTO RECANATI - Sono stati individuati e denunciati i presunti autori dell’aggressione a colpi di spranga avvenuta domenica sera. I carabinieri della Stazione di Porto Recanati hanno denunciato due ... corriereadriatico.it Agguato sotto casa di un imprenditore: a Tolentino tre muratori arrestati dai carabinieriTOLENTINO Raid punitivo a casa di un imprenditore edile armati di bastoni, scattano tre arresti. I carabinieri della Compagnia di Tolentino guidata dal maggiore Giulia Maggi, hanno individuato i tre ... corriereadriatico.it #Castroreale, RAID PUNITIVO con finta rapina all’ex compagna: CONDANNATI PADRE E FIGLIO - facebook.com facebook