Raian Adoul ' argento vivo' | il fiorettista dorico sul podio nei campionati europei di scherma Under 23

Durante i Campionati Europei Under 23 di Cagliari, svoltisi il 27 aprile, la squadra italiana di fioretto maschile ha ottenuto una medaglia d’argento nella competizione a squadre. Il team è composto da quattro atleti, tra cui un fiorettista marchigiano proveniente dalla provincia di Ancona. La gara si è conclusa con questa medaglia, riconosciuta come risultato di rilievo nella manifestazione continentale.