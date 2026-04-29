Raian Adoul ' argento vivo' | il fiorettista dorico sul podio nei campionati europei di scherma Under 23
Durante i Campionati Europei Under 23 di Cagliari, svoltisi il 27 aprile, la squadra italiana di fioretto maschile ha ottenuto una medaglia d’argento nella competizione a squadre. Il team è composto da quattro atleti, tra cui un fiorettista marchigiano proveniente dalla provincia di Ancona. La gara si è conclusa con questa medaglia, riconosciuta come risultato di rilievo nella manifestazione continentale.
ANCONA - La scherma marchigiana sale sul podio europeo. Ai Campionati Europei Under 23 di Cagliari, l’Italia del fioretto maschile ha conquistato, lo scorso 27 aprile, una prestigiosa medaglia d’argento nella prova a squadre Il quartetto azzurro, composto da Raian Adoul, atleta del Centro.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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