Durante i campionati europei giovani under 20 di Tblisi, il team azzurro di scherma è stato sostenuto dalla performance della fiorettista jesina. Sebbene Sofia Giordani non abbia conquistato una medaglia, ha mostrato grande determinazione e qualità negli assalti, contribuendo a mantenere alta la bandiera italiana in una competizione di livello internazionale. La sua prova ha rafforzato la presenza azzurra nella manifestazione.

Non sempre serve il podio per misurare il peso di una prestazione. A volte bastano la continuità, la qualità degli assalti e la capacità di ben figurare dentro le competizioni che contano. È esattamente questo il senso del percorso di Sofia Giordani, fiorettista jesina in forza alle Fiamme Gialle ai Campionati Europei Giovani Under 20 di Tbilisi. L’azzurra, che si allena a Jesi presso il locale Club Scherma, ha chiuso la gara individuale con un tredicesimo posto, ottenuto al termine di una competizione che ha visto in pedana le migliori interpreti europee. Successivamente è arrivata un’ulteriore conferma nella prova a squadre. Il team azzurro di fioretto femminile Under 20, composto da Sofia Giordani, Greta Colini, Ludovica Franzoni e Letizia Gabola, ha chiuso la competizione al settimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scherma, il team azzurro trascinato dalla fiorettista jesina. Sofia Giordani non è sul podio ma fa un figurone ai campionati europei giovani under 20 di Tblisi

