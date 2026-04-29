Rai sblocca il pagamento a Giorgio Mottola dopo la polemica sul servizio per Report

La Rai ha deciso di versare il pagamento a Giorgio Mottola dopo che era stato sollevato un caso riguardante un servizio per Report. La Direzione Approfondimento ha ricevuto un parere favorevole dall’ufficio legale, consentendo così di sbloccare la somma dovuta al giornalista. La decisione arriva a seguito delle discussioni sui ritardi nei pagamenti relativi ai servizi realizzati per l’emittente.

Dopo le polemiche sul mancato compenso, la Rai avrebbe sbloccato il pagamento a Giorgio Mottola: la Direzione Approfondimento ha ottenuto parere positivo dall'ufficio legale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rai smentisce il Fatto sui pagamenti negati a Giorgio Mottola di Report dopo il servizio su Meloni e AmicoSi accede ulteriormente lo scontro tra la Rai e la redazione di Report a seguito di un’inchiesta giornalistica che ha coinvolto direttamente la... Rai risponde a Fanpage sul caso Report-Mottola: “Verifiche su possibile violazioni obblighi contrattuali”La Rai sostiene di aver pagato il giornalista Giorgio Mottola per l'inchiesta sui presunti rapporti tra Fratelli d'Italia e il clan Senese: "Sono in... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: La Rai non vuole pagare Mottola per l'inchiesta di Report su FdI e la mafia: il caso a Non è la TV. Rai sblocca il pagamento a Giorgio Mottola dopo la polemica sul servizio per ReportDopo le polemiche sul mancato compenso, la Rai avrebbe sbloccato il pagamento a Giorgio Mottola: la Direzione Approfondimento ha ottenuto parere positivo ... fanpage.it Rai smentisce il Fatto sui pagamenti negati a Giorgio Mottola di Report dopo il servizio su Meloni e AmicoRai nega ritorsioni contro Giorgio Mottola: Accertamenti solo su clausole contrattuali. Il Fatto Quotidiano parla di fondi bloccati ... virgilio.it