Rai risponde a Fanpage sul caso Report-Mottola | Verifiche su possibile violazioni obblighi contrattuali

La Rai ha confermato di aver versato un pagamento al giornalista Giorgio Mottola in relazione a un'inchiesta sui presunti legami tra un partito politico e un'organizzazione criminale. In una dichiarazione ufficiale, l'azienda ha annunciato che sono in corso controlli per accertare eventuali violazioni degli obblighi previsti dal contratto stipulato con il giornalista. La questione è stata sollevata in risposta a un articolo pubblicato da Fanpage.

La Rai sostiene di aver pagato il giornalista Giorgio Mottola per l'inchiesta sui presunti rapporti tra Fratelli d'Italia e il clan Senese: "Sono in corso verifiche su una possibile violazione degli obblighi contrattuali".🔗 Leggi su Fanpage.it

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