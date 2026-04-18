Non è in casa ai domiciliari | denunciato per evasione 52enne finisce in carcere

Un uomo di 52 anni è stato portato in carcere dopo essere stato trovato fuori casa durante un controllo dei carabinieri. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, non era presente al momento del controllo e di conseguenza è stato denunciato per evasione. La sua assenza è stata notata dai militari, che hanno provveduto a eseguire le procedure di custodia in carcere.

Non era in casa durante i controlli dei carabinieri nonostante fosse agli arresti domiciliari: un 40enne è stato denunciato per evasione a Parma.Nella stessa operazione, i militari hanno arrestato un 52enne, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Livorno per una.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Rintracciato fuori da casa nonostante fosse ai domiciliari: denunciato per evasioneSorpreso fuori da casa, mentre doveva trovarsi agli arresti domiciliari, per questo un uomo è stato denunciato per il reato di evasione. Leggi anche: Coppia ai domiciliari finisce in carcere perché in casa è stata trovata droga Altri aggiornamenti Temi più discussi: Evade di notte dai domiciliari, rientra a casa ubriaco e ha un malore: arrestato; Ai domiciliari aggredisce i giornalisti di Rete4: 63enne di Ostia torna a Rebibbia; Evade dai domiciliari e va dai carabinieri: Meglio stare in cella che a casa con la mia compagna; Chiara Balistreri, l’ex ai domiciliari nella casa delle violenze. Chiara Balistreri, l’ex ai domiciliari nella casa delle violenzeIl video in lacrime: «Torna dove mi ha quasi uccisa». La paura dopo la decisione del giudice e il fallimento della tutela per le vittime ... dilei.it Pesaro, litiga con la moglie e corre in carcere: «Arrestatemi, non voglio stare con lei». La beffa: denunciato per evasione dai domiciliari, è dovuto tornare a casaPESARO Litiga con la moglie e si presenta davanti al carcere di Villa Fastiggi chiedendo di essere arrestato. E’ la situazione paradossale che si è creata domenica notte, quando ... corriereadriatico.it Questa sera, quando tornate a casa fate una carezza ai vostri bambini e dite loro: "Questa è una carezza del very liberaleh". x.com Fiumi di droga e munizioni in casa del disoccupato Attività redditizia per... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook