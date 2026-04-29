Oggi si gioca il match tra Jannik Sinner e Rafael Jodar agli ottavi di finale dell’ATP Madrid 2026. Rafael Jodar, nato nel 2006, è uno dei giovani talenti emergenti nel tennis internazionale. Ha raggiunto una posizione significativa nel ranking e sta facendo parlare di sé per i risultati ottenuti nelle ultime competizioni. La partita rappresenta un passo importante nella sua carriera, che continua a crescere nel circuito professionistico.

Jannik Sinner sfida Rafael Jodar oggi, all’ Atp Madrid 2026 per i quarti di finale. Il giovanissimo spagnolo, classe 2006, è uno tra i nomi più in ascesa nel panorama del tennis mondiale. Attualmente Jodar è 42esimo nel ranking Atp e ha esordito proprio nel 2026 nel massimo circuito professionistico, arrivando al terzo turno del torneo di Miami. Il 19enne spagnolo si è formato negli Stati Uniti, studiando alla University of Virginia. Ama il cemento e la resistenza mentale è la sua caratteristica principale, una forza che gli ha permesso l’impressionante scalata nel ranking Atp nell’ultimo anno. Jodar, infatti, è passato dalla posizione 687 alla 34 nel giro di pochi mesi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rafael Jodar: età, ranking e carriera del prossimo avversario di Jannik Sinner all’Atp Madrid 2026

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