Benjamin Bonzi | età ranking e carriera del prossimo avversario di Sinner a Madrid

Da lapresse.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benjamin Bonzi ha 29 anni ed è nato a Nimes, in Francia. Attualmente occupa la posizione 104 nella classifica mondiale di tennis. È un giocatore professionista che si sta preparando per il suo esordio all’ATP Madrid 2026, il quarto torneo Masters 1000 della stagione, dove affronterà Jannik Sinner nel primo turno.

Ventinove anni, nato a Nimes, in Francia, n°104 del mondo. Parliamo di Benjamin Bonzi, il prossimo avversario di Jannik Sinner all’esordio all’Atp Madrid 2026, quarto Masters 1000 della stagione. Il transalpino arriva a questo appuntamento dopo aver vinto il primo turno contro il connazionale Titouan Droguet per 6-7 7-6 6-4. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fédération Française de Tennis (@fftennis) Chi è Benjamin Bonzi. Bonzi è nato a Nimes il 9 giugno 1996. Ha iniziato a giocare a tennis all’età di sei anni e a 17 (nel 2014) ha vinto il torneo di doppio del Roland Garros Junior assieme a Quentin Halys. Professionista dal 2015, nel 2022 è entrato nella Top 50 e a febbraio 2023 ha raggiunto la posizione n°42, suo best ranking.🔗 Leggi su Lapresse.it

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