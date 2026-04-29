Rafael Jodar aspetta Sinner | Avrò le mie possibilità se faccio le cose per bene

Rafael Jodar si prepara ad affrontare la sfida contro Sinner, dichiarando che avrà le sue possibilità se giocherà con attenzione e senza errori. Jodar è un allenatore con un grande passato nel circuito, e questa partita rappresenta un’occasione importante per lui. Dall’altra parte, c’è il giovane tennista italiano, attualmente tra i migliori al mondo, che cerca di confermare la propria posizione in un match che si preannuncia equilibrato.

Da un lato un profilo dal grande prospetto, con nulla da perdere e tutto da guadagnare. Dall’altro, il N.1 al mondo. Non mancheranno gli spunti d’interesse nella sfida che coinvolgerà lo spagnolo Rafael Jodar e il nostro Jannik Sinner che, nella giornata odierna, si giocheranno un posto nella semifinale dell’ ATP di Madrid, con l’inizio del match pianificato non prima delle ore 16:00. Ieri il padrone di casa agli ottavi ha superato il ceco Vít Kop?iva, battendolo agilmente per 5-7 0-6. L’azzurro invece si è sbarazzato di Cameron Norrie per 6-2 7-5. Si incrociano dunque i destini dei due giocatori in quella che, un domani, potrebbe trasformarsi secondo alcuni addetti ai lavori in una di quelle partite pesanti, di quelle che valgono un Masters 1000 o uno Slam.🔗 Leggi su Oasport.it

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