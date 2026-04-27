Rafael Jódar ha commentato la sua recente prestazione, sottolineando che eventuali segnali di rivalità con Joao Fonseca dipenderanno dal tempo. Ha inoltre riferito che i crampi sono episodi comuni durante le competizioni e non indicano nulla di particolare. La sua presenza continua nel panorama delle corse si fa notare, alimentando le discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Ancora una volta, Rafa Jódar ha confermato perché il suo nome circoli con sempre maggiore insistenza tra i prospetti più luminosi del circuito. Il giovane madrileno ha superato un altro talento della sua generazione, João Fonseca, conquistando per la prima volta gli ottavi di finale di un Masters 1000 (Madrid). Una vittoria che sa di svolta e che potrebbe rappresentare il primo capitolo di una rivalità destinata a crescere. Entrambi classe 2006, Jódar e Fonseca stanno mostrando da mesi qualità tecniche e personalità fuori dal comune, elementi che li proiettano tra i protagonisti del futuro. Intanto, lo scenario del torneo potrebbe regalare incroci di altissimo livello: se lo spagnolo dovesse avere la meglio su Vít Kop?iva e Jannik Sinner superasse Cameron Norrie, i due si troverebbero di fronte nei quarti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Jodar: “Il tempo dirà se è l’inizio di una rivalità con Joao Fonseca. Crampi? Cose che succedono”

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