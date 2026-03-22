Daniil Medvedev continua a collezionare vittorie quest’anno e ha già trovato un ottimo ritmo agonistico in questo inizio di stagione. Dopo aver raggiunto la finale a Indian Wells, il russo ha iniziato la sua avventura al Miami Open 2016 con una vittoria combattuta contro il giovane giapponese Rei Sakamoto, in una partita in cui ha dovuto affinare il suo gioco e adattarsi a condizioni molto diverse da quelle del deserto californiano. Lungi dal rimuginare su una sconfitta come quella subita appena una settimana fa, Medvedev, in un’intervista a Tennis Channel, si è concentrato sulla sua capacità di competere ad armi pari con avversari del calibro di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daniil Medvedev: “Mi ha dato molto fiducia aver giocato pari a pari con Sinner”

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Jannik Sinner trionfa a Indian Wells, Stati Uniti, battendo Daniil Medvedev 7-6(6) 7-6(4)! È il primo italiano a vincere il Masters 1000 in California! Approfondisci qui bit.ly/4bKoatn @federtennis x.com