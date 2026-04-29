Rafa Marin verso il ritorno | il Napoli ci crede davvero

Il Napoli sta lavorando per riportare in squadra Rafa Marin, considerato uno dei possibili acquisti per la prossima stagione. La società ha dimostrato interesse nel recuperare il difensore, che attualmente si trova altrove. La trattativa è ancora in fase di sviluppo e non sono stati resi noti dettagli o tempi precisi per il possibile ritorno del giocatore.

Il Napoli può ritrovare in casa uno dei primi rinforzi per la prossima stagione. Il nome è quello di Rafa Marin, reduce da un’annata importante con il Villarreal e pronto a rientrare al centro delle valutazioni del club azzurro. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. In Spagna il difensore ha trovato continuità, spazio e rendimento. I numeri raccontano una stagione piena: 20 presenze e un gol in campionato, 5 apparizioni in Champions con un assist e altre 3 gare in Coppa del Re. Un totale di 2396 minuti che conferma il suo peso dentro la squadra. Il Villarreal lo considera una pedina affidabile e ha anche un diritto di riscatto. Il nodo, però, non riguarda solo il club spagnolo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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