Dal 30 aprile al 3 maggio, Senigallia ospiterà l’European Spring Rally 2026, evento che segna l’inizio della stagione motociclistica di Harley-Davidson in Europa. La manifestazione prevede una parata di motociclisti lungo le vie della città e prove gratuite di guida per i partecipanti. La località si prepara ad accogliere centinaia di appassionati, pronti a vivere il rombo dei motori e l’atmosfera di questa iniziativa.

Senigalli (Ancona), 29 aprile 2026 – Il rombo dei motori sta per invadere le Marche: dal 30 aprile al 3 maggio, Senigallia (rinomata località turistica della costa anconetana) ospiterà l' European Spring Rally 2026, l’evento ufficiale che apre la stagione motociclistica di Harley-Davidson in Europa. Sono circa 30mila i bikers attesi sulla spiaggia di velluto. Mezza città è pedonalizzata per il raduno Harley, anche per motivi di sicurezza. Si andrà a piedi sulla passerella dell’ex ponte Garibaldi, su ponte degli Angeli, in via Perilli, sulla passerella del porto Canale, nel tratto di via Bovio in corrispondenza con la banchina di levante, in via Chiostergi, in piazzale della Libertà, in piazza Saffi, in via Pisacane e in un tratto di porta Mazzini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raduno Harley Davidson 2026 a Senigallia: il programma, dalla parata alle prove gratuite / Video

Notizie correlate

Raduno Harley a Senigallia 2026: il videoSono 30mila i riders che parteciperanno al maxi raduno tra shop, nuovi modelli, tour guidati e la grande parata di sabato .

Muore a 8 mesi dall?incidente sulla Ss76, Paolo Bartolini andava al raduno delle Harley Davidson a SenigalliaANCONA Era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale il 7 agosto 2025, mentre in sella alla sua Harley Davidson stava andando al maxi...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Senigallia ospita l'Harley–Davidson European Spring Rally 2026: dal 30 aprile al 3 maggio nel centro storico; European Spring Rally, Harley Davidson protagonista dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia; Migliaia di moto pronte all’invasione: si parte giovedì, sarà rock fino a sabato; Senigallia apre la stagione Harley-Davidson: quattro giorni tra moto e concerti.

Raduno Harley Davidson 2026 a Senigallia: il programma, dalla parata alle prove gratuiteLa spiaggia di velluto invasa da 30mila riders da mezzo mondo che possono ammirare (e guidare) i nuovi modelli, partecipare a tour guidati e godersi gli spettacoli serali. Ecco dove parteggiare e come ... ilrestodelcarlino.it

Jeep e Harley-Davidson: una partnership leggendaria torna protagonista nel 2026Jeep e Harley-Davidson rinnovano la loro partnership in Europa nel 2026, protagonisti nei principali eventi motociclistici con la nuova Jeep Compass 4xe. megamodo.com

Grande Evento ieri 25 Aprile a Giardinetto. Raduno moto Harley Davidson provenienti da Tutta Italia. Un grazie di Cuore agli organizzatori Marco Maestri e Rosanna Pieroni. - facebook.com facebook