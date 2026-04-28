Un uomo deceduto a otto mesi dall’incidente avvenuto sulla SS76. Era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il 7 agosto 2025 mentre si trovava a bordo della sua Harley Davidson in direzione di un raduno di motociclisti a Senigallia. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, dopo che le condizioni di salute si erano aggravate nel corso di questi mesi.

ANCONA Era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale il 7 agosto 2025, mentre in sella alla sua Harley Davidson stava andando al maxi raduno a Senigallia. Aveva perso il controllo della moto, cadendo sull’asfalto lungo la Ss76, nel tratto tra le uscite A14-Chiaravalle e Aeroporto, in direzione Ancona, nel territorio di Falconara. Da quel maledetto giorno, Paolo Bartolini - 68 anni di Ancona - non si è più ripreso. I soccorsi Lo avevano soccorso i sanitari del 118, esanime e gravemente ferito. Era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in condizioni critiche, intubato e già in coma farmacologico. Per lunghi mesi i suoi cari hanno atteso, pregato e sperato che il bollettino medico portasse notizie confortanti.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Muore a 8 mesi dall?incidente sulla Ss76, Paolo Bartolini andava al raduno delle Harley Davidson a Senigallia

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