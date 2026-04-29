Rachel Kerr, la travel influencer di 31 anni, è stata ritrovata in Marocco ad Agadir, dopo essere scomparsa diversi giorni fa. La famiglia aveva espresso preoccupazione per la sua assenza, ma ora si trova di nuovo al sicuro. La notizia della sua individuazione è stata confermata dalle autorità locali, che hanno collaborato nelle operazioni di ricerca. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze della scomparsa è stato reso noto.

Cosa è successo a Rachel Kerr. La travel influencer Rachel Kerr, 31 anni, è stata ritrovata sana e salva ad Agadir, in Marocco, dopo giorni di apprensione. La vicenda si è conclusa positivamente, ma nelle ore precedenti si è creata una forte confusione tra notizie contrastanti diffuse da familiari e fonti locali. La donna, originaria di Dunblane in Scozia, era scomparsa dopo aver lasciato il suo hotel senza dare più notizie. Alcuni giorni prima aveva condiviso uno scatto in intimo mentre si trovava in camera. La dinamica: la scomparsa dopo la notte in discoteca. Rachel Kerr era stata vista per l’ultima volta nella notte tra il 24 e il 25 aprile, mentre usciva dalla discoteca SMART di Agadir intorno alle 5 del mattino.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rachel Kerr ritrovata in Marocco dopo giorni di paura, dai dubbi della famiglia al sospiro di sollievo

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