Sospiro di sollievo a Cava de' Tirreni | Giovanna Oliva è stata ritrovata

A Cava de' Tirreni, è stata ritrovata Giovanna Oliva, una donna di quarantasette anni scomparsa nella notte precedente. La sua assenza aveva generato preoccupazione tra familiari e cittadini. Le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche immediatamente dopo la segnalazione di scomparsa. Dopo alcune ore, la donna è stata individuata e rintracciata nelle vicinanze della città.

Sospiro di sollievo a Cava de' Tirreni: è stata ritrovata Giovanna Oliva, la donna di quarantasette anni di cui si erano perse le tracce dalla notte precedente. Le operazioni di ricerca hanno richiesto l'impiego sinergico delle forze dell'ordine, supportate attivamente da squadre di volontari e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ore di angoscia a Cava, Giovanna Oliva scompare nel nulla: partono le ricercheSono ore di apprensione a Cava de' Tirreni dove, dalla scorsa notte, non si hanno più notizie di Giovanna Oliva, di 47 anni. Leggi anche: Cava de' Tirreni, villetta di San Pietro intitolata a Michele Avella Altri aggiornamenti Temi più discussi: Annuncio riapertura Hormuz, i mercati tirano un sospiro di sollievo; Kiev tira un sospiro di sollievo e spera. Mosca non si congratula; Sospiro di sollievo nel Siracusano: trovato il 70enne disperso nelle campagne; Bari, il sospiro di sollievo dei residenti: I clochard sono andati via da corso Benedetto Croce. Infortunio Holm: la Juve può tirare un sospiro di sollievo dopo lo stop dell’esterno svedese nel match contro il Bologna. Le sue condizioniInfortunio Holm: la Juve può tirare un sospiro di sollievo dopo lo stop dell'esterno svedese nel match contro il Bologna. Le sue condizioni ... calcionews24.com La Ternana terminerà il campionato, sospiro di sollievo in Serie C: salva la regolarità del girone BLa Ternana terminerà il campionato di Serie C girone B giocando normalmente le ultime due partite previste da calendario ... fanpage.it Sospiro di sollievo in casa Juventus per quanto riguarda Holm Le sue condizioni facebook