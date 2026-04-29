Raccolta differenziata per l' 1 maggio | cosa cambia e come regolarsi

Il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale continuerà normalmente anche durante il giorno di venerdì 1 maggio, senza alcuna interruzione. La raccolta differenziata resterà attiva come nei giorni feriali, senza modifiche al calendario o alle modalità di conferimento. Nessun cambiamento è previsto per le modalità di smaltimento durante la giornata festiva.

Il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale non subirà interruzioni nella giornata di venerdì 1 maggio. Lo comunica l’amministrazione comunale chiarendo che il sistema “porta a porta”, sia per le utenze domestiche che per quelle di altro tipo, seguirà regolarmente il calendario.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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