Quiz musicale | indovina la canzone Musica risate e sfide

Una serata all'insegna del divertimento e della musica con un quiz in cui si deve indovinare una canzone partendo dalle note ascoltate. I partecipanti si sfidano tra risate e momenti di imbarazzo, riprovando più volte nel tentativo di riconoscere i brani. L’evento prevede un mix di musica, giochi di gruppo e spensieratezza, con l’obiettivo di coinvolgere tutti in un momento di svago semplice e immediato.

Indovina la canzone! Quelle note che riconosci subito, quelle che canti senza pensarci.Si gioca insieme, si ride, si sbaglia, si riparte: una serata leggera, tutta da vivere.Da ARTE, ristorante-pizzeria e galleria d’arte, il piacere della tavola incontra quello di stare insieme: pizza, cucina e.🔗 Leggi su Baritoday.it QUIZ - INDOVINA LE CANZONI PIÙ ASCOLTATE DEL 2025 Notizie correlate "Indovina chi viene a cena?": al Cilea risate e riflessioni con Belvedere e BocciUna nuova serata di grande teatro attende il pubblico reggino: stasera nella massima culla dell'arte Francesco Cilea va in scena la commedia... Leggi anche: Sanremo nel Varesotto: Castronno si anima con eventi e quiz per appassionati della kermesse musicale. Altri aggiornamenti Si parla di: Bari | Quiz musicale: indovina la canzone | Musica, risate, sfide; Bari | Quiz musicale: indovina la canzone | Musica, risate, sfide. Su Italia 1 arriva Sarabanda Celebrity: torna il mitico quiz musicale di Enrico PapiLa musica, il gioco, l’adrenalina della sfida. Domenica 25 maggio, in prima serata, su Italia 1 arriva Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale che ha ... tgcom24.mediaset.it