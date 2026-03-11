Indovina chi viene a cena? | al Cilea risate e riflessioni con Belvedere e Bocci

Stasera al teatro Francesco Cilea si tiene la rappresentazione della commedia “Indovina chi viene a cena” con gli attori Vittoria Belvedere e Cesare Bocci, figure note nel panorama teatrale italiano. La serata prevede risate e momenti di riflessione, attirando il pubblico reggino. La rappresentazione è in programma nella massima sede dedicata all’arte della città.

Una nuova serata di grande teatro attende il pubblico reggino: stasera nella massima culla dell'arte Francesco Cilea va in scena la commedia "Indovina chi viene a cena", con i protagonisti Vittoria Belvedere e Cesare Bocci, due nomi di spicco del panorama teatrale italiano.