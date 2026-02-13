Sanremo nel Varesotto | Castronno si anima con eventi e quiz per appassionati della kermesse musicale

A Castronno, il Festival di Sanremo ha portato entusiasmo e attività coinvolgenti, grazie a eventi e quiz dedicati ai fan della kermesse. Le strade del paese si riempiono di musica e colori, mentre i residenti partecipano a giochi e iniziative per celebrare la gara musicale. La voglia di condividere la passione per il festival ha reso il centro un punto di ritrovo vivace e pieno di energia.

Sanremo in Piazza: Castronno si Unisce alla Festa della Musica. La passione per il Festival di Sanremo si fa sentire anche nel Varesotto. A Castronno, Materia Spazio, in collaborazione con l'associazione Anche Io APS, apre le sue porte ai soci per una settimana di eventi dedicati alla kermesse musicale più attesa dell'anno, a partire dalla serata di martedì 24 febbraio. L'obiettivo è creare un luogo di condivisione e partecipazione, trasformando la visione del Festival in un'esperienza collettiva. Un Salotto Sanremese nel Cuore del Varesotto. Materia Spazio, situato in via Confalonieri 5 a Sant'Alessandro, si prepara ad accogliere i soci di Anche Io APS per una settimana all'insegna della musica e della convivialità.