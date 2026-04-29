I giudici della Prima Sezione del Tar di Salerno hanno respinto il ricorso presentato per l’esclusione di una lista alle ultime elezioni amministrative. La decisione conferma che la lista in questione non potrà partecipare alla competizione elettorale. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario legato ai requisiti richiesti per la presentazione delle candidature. La sentenza è stata emessa dopo un esame delle motivazioni presentate dalle parti coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto I giudici della Prima Sezione del Tar di Salerno hanno respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Quindici Eduardo R ubinaccio, rappresentato dall’avvocato Enzo Maria Marenghi per ottenere l’annullamento della delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro, presieduta dal capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino Elisabetta De Felice, che aveva ricurato la lista “ Quindici nel Cuore” a causa dell’incandibabilita’ dello stesso Rubinaccio. In giudizio oltre all’Avvocatura Distrettuale di Salerno, che rappresentava il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Avellino si era costituito anche il candidato della lista “Rinascimento Quindicese” Alessandro Siniscalchi, rappresentato dagli avvocati Domenico e Gabriele Vitale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quindici, il Tar conferma l’esclusione della lista di Rubinaccio

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