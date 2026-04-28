Elezioni comunali a Quindici Rubinaccio escluso dalla corsa a sindaco | il suo avvocato ricorre al TAR di Salerno

È stato depositato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno contro la decisione della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro, che ha escluso dalla competizione elettorale del 24 e 25 maggio 2026 la lista "Quindici nel Cuore", capeggiata dall'ex sindaco di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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