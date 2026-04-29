Questo è solo l’inizio di una valanga Iniziativa mai vista

Un nuovo tipo di azione collettiva sta prendendo forma, diversa da qualsiasi mobilitazione vista prima. Questa volta, a fermarsi sono gli imprenditori, secondo quanto affermato dal segretario della Fiom-Cgil di Brianza. L'iniziativa non viene definita uno sciopero e presenta caratteristiche inedite rispetto alle proteste tradizionali. La fase iniziale sembra segnare un cambiamento nel modo di manifestare delle parti coinvolte nel settore.

Non si può chiamare sciopero, ma soprattutto non è come gli altri. "A fermarsi, stavolta, sono gli imprenditori", dice Pietro Occhiuto (nella foto), segretario della Fiom-Cgil Brianza. Una scelta che ribalta gli schemi e che, proprio per questo, accende un allarme ancora più forte. Il riferimento è al fermo di un’ora, ieri, alla Malvestiti di Muggiò. "È l’inizio di una valanga – avverte il segretario –. Nell’iniziativa si coglie il segnale di disperazione degli industriali. Siamo molto preoccupati per quello che può succedere ai posti di lavoro. Il rischio è quello di un processo di deindustrializzazione che riguarda la Brianza e l’intero sistema europeo".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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