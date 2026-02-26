Solo l'Atalanta salva il calcio italiano da una figuraccia mai vista nella storia della Champions

L'Atalanta si è distinta come l’unica squadra italiana a raggiungere gli ottavi di Champions League, evitando così un fallimento che avrebbe lasciato il calcio italiano in una posizione molto negativa. La loro qualificazione rappresenta un risultato importante in un torneo altamente competitivo, dimostrando la capacità di alcune squadre di mantenere alta la rappresentanza nazionale a livello europeo.

L'Atalanta è l'unica squadra italiana che è riuscita a conquistare gli ottavi di Champions League: senza i bergamaschi l'Italia avrebbe spezzato una tradizione lunghissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: L’Atalanta salva il calcio italiano, rimonta sul Dortmund: 4-1 e ottavi di Champions. Palladino sottovalutato

Musetti agli Australian Open è riuscito in un’impresa sfortunata mai vista nella storia del tennisLorenzo Musetti si è ritirato nei quarti degli Australian Open mentre era in vantaggio di due set su Novak Djokovic.

Temi più discussi: L’Atalanta salva il calcio italiano, rimonta sul Dortmund: 4-1 e ottavi di Champions. Palladino sottovalutato Allenatore mediaticamente sottovalutato rispetto ad altri tecnici decisamente meno bravi che passano per santoni. Velocità, intensità, resilienza L’Atalant; Atalanta salva a San Valentino. Adesso la rincorsa europea non è solo per la Conference; Atalanta-Dortmund LIVE; Impresa Atalanta, Borussia Dortmund ko: Palladino vola agli ottavi di Champions League, rivivi la diretta.

Solo l’Atalanta salva il calcio italiano da una figuraccia mai vista nella storia della ChampionsL'Atalanta è l'unica squadra italiana che è riuscita a conquistare gli ottavi di Champions League: senza i bergamaschi l'Italia avrebbe spezzato una ... fanpage.it

L’impresa dell’Atalanta salva la Serie A dal record negativo in Champions LeagueTutti ai piedi della Dea. L’impresa dell’Atalanta, capace di ribaltare la sfida con il Borussia Dortmund regalando una notte storica a Bergamo, ha evitato champions league, record negativo squadre ita ... panorama.it

Champions League, le 16 squadre agli ottavi di finale: 6 inglesi, l’ #Atalanta salva l’Italia x.com

L’Atalanta salva il calcio italiano, rimonta sul Dortmund: 4-1 e ottavi di Champions. Palladino sottovalutato Allenatore mediaticamente sottovalutato rispetto ad altri tecnici decisamente meno bravi che passano per santoni. Velocità, intensità, resilienza L’Atalant facebook