Forza Italia gongola | Dopo 15 anni una partecipazione mai vista Obiettivo consigliere regionale e non solo

Forza Italia si entusiasma dopo aver raggiunto una partecipazione record ai suoi Stati Generali, con oltre 148 persone presenti, un numero che non si vedeva da 15 anni. La riunione si è svolta nel palazzo di Palazzo Falck, attirando un pubblico numeroso e variegato, tra cui molti giovani e vecchi sostenitori. L’obiettivo principale è quello di conquistare un seggio in consiglio regionale, ma il clima tra i partecipanti suggerisce che ci siano ambizioni più grandi.

Stati Generali con 148 persone a Palazzo Falck. Il segretario provinciale: "Basta fratelli coltelli, serve umiltà di fare passi indietro. Giustizia: 6.485 arrestati ingiustamente, 278 milioni di risarcimenti, solo censure ai giudici. Sì a separazione carriere" Una scossa di entusiasmo ha attraversato le mura di Palazzo Falck. Oltre 148 persone si sono ritrovate per gli Stati Generali di Forza Italia, segnando un punto di svolta storico per la politica provinciale. "Saranno 15 anni che non si vedeva una platea così attiva, presente e partecipe in questa provincia", esordisce con emozione Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia Lecco.