Ashley Cole si prepara per la partita tra Cesena e Juve Stabia, in programma domani alle 15 a Castellammare di Stabia. Nelle ore che precedono l'incontro, l’allenatore britannico continua a condividere i propri insegnamenti con la squadra, che sembrano essere sempre più assimilati dai giocatori. Restano poche gare alla fine della stagione e la partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Ashley Cole all’antivigilia della gara di Castellammare di Stabia fra il suo Cesena e la Juve Stabia in programma domani alle 15 continua a mandare i suoi messaggi su come vorrebbe cambiare la squadra, anche se restano poche partite alla fine e i trabocchetti non mancano. "Sono contento che col SudTirol si sia cominciato a vedere qualcosa dei miei valori come continuità e aggressività. E’ un processo che richiede tempo ma sono contento di come la squadra si stia sforzando di recepire le novità. Per ora vediamo solo piccoli sprazzi con l’obiettivo di arrivare a livelli superiori in futuro". Anche con la Juve Stabia non sarà facile, su quel campo molte formazioni sono andate in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Cole si prepara alla Juve Stabia: "I miei insegnamenti sempre più recepiti"

Cesena al completo per ripartire. Cole ora ha più carte da giocareOggi rientreranno, dopo gli impegni con le Nazionali Under 21 azzurra e svedese, Tommaso Berti e Peter Amoran.

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Cole con fiducia verso Juve Stabia-Cesena: La squadra si applica e mi segueOrgoglioso, determinato e convinto. Ma certo non sazio fino in fondo. È questo l’umore di Ashley Cole a 24 ore dal prossimo match di campionato ... corriereromagna.it

Due match casalinghi contro Cesena e Catanzaro separano la Juve Stabia dai Play-off. Castellammare chiama a raccolta il suo popolo per blindare la classifica e scrivere la storia. #FollowTheWasps #ForzaJuveStabia #JuveStabia #playoff Link all'articolo a - facebook.com facebook

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