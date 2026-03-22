Cole debutto da incorniciare al Manuzzi | Questo Cesena è un gruppo straordinario

Al Manuzzi, Ashley Cole ha esordito sulla panchina del Cesena con una vittoria significativa. Nella sua prima conferenza stampa, l’allenatore ha elogiato il gruppo, sottolineando la reazione della squadra nel secondo tempo. La partita ha visto il nuovo tecnico valorizzare il rendimento dei giocatori e il loro impegno, segnando un debutto da ricordare per il club.

Debutto da favola al Manuzzi per il nuovo tecnico bianconero Ashley Cole, che nella sua prima conferenza post-gara non ha esitato a fare i complimenti alla squadra soprattutto per la reazione arrivata nel secondo tempo. Quali sono le sensazioni del mister dopo una prima del genere tra le mura amiche? "Ero consapevole della situazione e dell’importanza di fare risultato – dice –. Siamo riusciti a vincere ed è stato bellissimo. Non ero soddisfatto dopo il primo tempo, ma nel secondo la risposta dei ragazzi è stata eccezionale. Ora dobbiamo solo continuare così". Quanto al doppio ingresso di Cerri e Olivieri, che ha cambiato l’inerzia della partita: "Semplicemente mi ero reso conto che servivano fiducia ed energie nuove, i cambi di Olivieri e Cerri avevano questo intento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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