Quelle seicento vite tra la strada e i dormitori raccontate da un censimento
Un nuovo censimento ha raccolto i dati di circa seicento persone che vivono tra la strada e i dormitori. Tra queste, c’è M., inizialmente restio a parlare e poco disponibile. Il giorno successivo, deve alzarsi presto per un lavoro fuori Bologna e preferisce non perdere tempo. La sua storia si inserisce tra le tante testimonianze di chi vive in situazioni di difficoltà e transitorietà.
M. all’inizio è schivo, non ha voglia di parlare, il giorno dopo si deve alzare presto per andare a lavorare fuori Bologna e non vuole fare tardi. Poi però una chiacchiera tira l’altra, altri compagni di dormitorio lo incoraggiano, e così anche lui sceglie di rispondere alle domande del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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