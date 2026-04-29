Quelle seicento vite tra la strada e i dormitori raccontate da un censimento

Un nuovo censimento ha raccolto i dati di circa seicento persone che vivono tra la strada e i dormitori. Tra queste, c’è M., inizialmente restio a parlare e poco disponibile. Il giorno successivo, deve alzarsi presto per un lavoro fuori Bologna e preferisce non perdere tempo. La sua storia si inserisce tra le tante testimonianze di chi vive in situazioni di difficoltà e transitorietà.