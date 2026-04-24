Quelle vite straordinarie ’Le barche raccontano’

Nel cuore di Pianello Lario si trova il Museo Barca Lariana, situato in una filanda ottocentesca affacciata sul Lago di Como. Considerato uno dei musei nautici più rilevanti d’Europa, il museo ospita una vasta collezione di barche e testimonianze delle tradizioni locali legate alla navigazione. La struttura permette di esplorare la storia e le tecniche legate alle imbarcazioni che hanno attraversato il tempo sulle acque del lago.

di Maurizio Maria Fossati Un tuffo nelle tradizioni del Lago di Como? Si può fare a Pianello Lario, dove, in una suggestiva filanda ottocentesca affacciata sull’acqua, sorge il ’Museo Barca Lariana’, uno dei più importanti musei nautici d’Europa. Oltre 4.500 metri quadrati di esposizione: aree all’aperto, ben 13 sale e 19 percorsi tematici raccontano due millenni di storia della navigazione. Apertura: giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. I laghée hanno sempre vissuto in simbiosi con l’acqua, traendo dal lago ogni risorsa di vita. Dai trasporti alla pesca, hanno sempre viaggiato sull’acqua e lungo le ripide coste del Lario. Nei secoli, le sponde del lago sono state un fiorire di famiglie legate alla costruzione di barche.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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