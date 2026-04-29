‘Quella stronza non riesce a leggere? Non ci prova neanche ha mandato a put**ne la mia battuta Accadevano cose cattive | Lisa Kudrow sugli autori di Friends

Lisa Kudrow, nota per aver interpretato Phoebe nella serie TV “Friends”, ha rilasciato un’intervista a The Times in cui ha commentato la sua esperienza con gli autori dello show. Ha accusato alcuni di loro di aver scritto battute che non riuscivano a leggere e di averle messi da parte, descrivendo la situazione come “accadono cose cattive”. La sua affermazione si concentra sul rapporto professionale con gli autori durante il periodo di lavorazione.

Lisa Kudrow, che ha conquistato la popolarità mondiale grazie al ruolo di Phoebe Buffay nella serie tv cult degli anni 90 “Friends”, durante una intervista a The Times è stata durissima con gli autori con cui ha lavorato per anni sul set. L’attrice ha detto che si trattava per lo più di uomini che erano anche brutali e cattivi nei confronti degli attori del cast. “Accadevano cose cattive dietro le scene – ha dichiarato -, non dimentichiamoci che registravamo di fronte ad un pubblico live di 400 persone e se si faceva confusione con una delle battute e non si otteneva la reazione giusta, dicevano (gli autori, ndr), ‘Quella stronza non riesce a leggere? Non ci prova neanche, ha mandato a puttane la mia battuta’”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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