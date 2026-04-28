Lisa Kudrow ha presentato una denuncia contro alcuni autori dello show televisivo Friends, accusandoli di aver scritto comportamenti considerati brutali e di aver immaginato fantasie sessuali su Jennifer Aniston e Courteney Cox. Secondo quanto riferito, le accuse riguardano alcuni contenuti inseriti nelle sceneggiature, che coinvolgerebbero atteggiamenti e descrizioni inappropriati nei confronti delle attrici. La denuncia si basa su documenti legali depositati presso un tribunale.

Lisa Kudrow spara a zero contro gli autori di Friends. L’attrice 62enne, nota al grande pubblico per il ruolo di Phoebe Buffay nella serie Tv icona degli anni ’90, ha svelato di aver dovuto sopportare “cose cattive” nel dietro le quinte del telefilm di culto, accusando gli sceneggiatori di essere stati “brutali” e di aver fatto lunghe discussioni sulle “fantasie sessuali su Jennifer Aniston e Courteney Cox”. Le rivelazioni di Lisa Kudrow Le rivelazioni dell’attrice sono emerse in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Times, in cui ha parlato delle “cose spiacevoli” accadute nelle 10 stagioni della sitcom di culto della Nbc. Kudrow ha raccontato i retroscena delle interazioni tra attori e staff durante le riprese negli studi della Warner Bros.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lisa Kudrow accusa autori di Friends, "brutali e con fantasie sessuali su Jennifer Aniston e Courteney Cox"

Friends, Lisa Kudrow: «Passavano la notte a fantasticare sessualmente sulle attrici»

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