Premio a botteghe e locali storici vetrine accese da 40 anni in città

Il Comune di Garbagnate ha premiato ventuno negozi, locali e botteghe artigiane che da quarant'anni sono aperti nel territorio. Questi esercizi commerciali, con le vetrine illuminate da oltre quattro decenni, hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale durante una cerimonia cittadina. La manifestazione ha celebrato la presenza e la continuità di attività storiche nel centro urbano.

Ventuno insegne tra negozi, locali e botteghe artigiane, che hanno raggiunto il traguardo di 40 anni di attività hanno ricevuto un riconoscimento dal Comune di Garbagnate. Istituito nel 2025 dalla giunta comunale di centrodestra, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio commerciale e artigianale storico, "che è servizio, memoria e identità per una comunità". La cerimonia si è svolta giovedì 26 febbraio in aula consiliare. "Oggi non premiamo semplicemente delle attività commerciali: oggi celebriamo storie di 40 anni. Dietro questo imponente numero, ci sono stagioni che cambiano, crisi superate, mode che passano, generazioni che si alternano - commenta l'assessore al Commercio, Ivan Daga -.