Spaccio di droga furti e rapine | raffica di arresti a Bologna 13 in 5 giorni

A Bologna, la polizia ha arrestato 13 persone in cinque giorni per spaccio di droga, furti e rapine, dopo aver intensificato i controlli nelle zone più a rischio della città. Gli agenti hanno fermato diversi sospetti che si aggiravano nelle strade di notte, portando a una serie di operazioni che hanno portato all’arresto di vari individui. La maggior parte degli arresti deriva da indagini avviate dopo una serie di furti che avevano mconcertato i residenti del centro storico.

Bologna, 14 febbraio 2026 – Più di due arresti al giorno, per un totale di 13 persone finite in manette in meno di una settimana. È il bilancio dell’intensificazione dei controlli messa in campo dalla Polizia di Stato a Bologna, nell’ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità. Sei arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile per reati legati allo spaccio di droga. In via Marco Polo un marocchino senza fissa dimora è stato fermato con 4,77 grammi di cocaina e 95 euro in contanti. Ben più consistente il sequestro a Sant’Agata Bolognese: oltre un chilo di cocaina (1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

