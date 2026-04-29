Quasi 500 posti auto e una ' Piazza d' Arti' | la trasformazioni dell' ex Rossani entra nella fase decisiva

I lavori per il parcheggio interrato nell'ex caserma Rossani di Bari sono ormai in fase avanzata. La realizzazione, costata circa 20 milioni di euro e finanziata con fondi Pnrr, prevede quasi 500 posti auto e una nuova area chiamata 'Piazza d'Arti'. La trasformazione dell’area, che si trova nel cuore della città, sta entrando nella sua fase finale, con i lavori che procedono verso la conclusione.

Si entra nel vivo con i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato nell'ex caserma Rossani di Bari, opera da circa 20 milioni di euro finanziata con fondi Pnrr. Gli operai, dopo il sì di qualche giorno fa degli uffici comunali al progetto esecutivo della fase 2 del cantiere, hanno.🔗 Leggi su Baritoday.it

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