Venerdì 13 marzo alle 21:20 su Canale 5 va in onda l’ultimo episodio della serie turca. La narrazione si concentra sulla trappola contro Orhan, che sta entrando nella fase finale. I protagonisti principali sono Farah e Orhan, coinvolti in eventi che si concluderanno con questa puntata finale. La serie, iniziata la scorsa estate in Italia, si avvia alla conclusione.

I o sono Farah, ultimo atto. Questa sera, venerdì 13 marzo alle 21:20 su Canale 5, la serie turca che in Italia aveva preso il via la scorsa estate, arriva alla sua conclusione. Tra amori tormentati e intrighi criminali e scelte difficili, anche la trama della puntata di oggi, l’ultima, vede protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek, rispettivamente Farah Er?adi e Tahir Lekesiz: per loro il destino ha scritto pagine differenti. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Orhan ricatta Farah e Tahir: le anticipazioni della puntata di stasera di “Io sono Farah” Io sono Farah, anticipazioni ultima puntata 13 marzo, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La serie turca arriva alla sua conclusione: la trappola contro Orhan entra nella fase decisiva

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«Mi assumo io tutta la responsabilità, voglio proteggerti. » Questa frase di Tahir cambia tutto per Farah. Mentre Orhan ordina a Tahir di fermare Behnam e tenere per sé la spedizione, la polizia si muove in anticipo e mette Tahir all’angolo, costringendolo a rive - facebook.com facebook

Orhan è consapevole che Tahir è un uomo molto intelligente e scaltro a differenza di suo fratello burbero Mehmet Credo che lo voglia dalla sua parte perchè lo teme e averlo contro non so quanto gli convenga, dato che sa che Tahir lo odia per la morte dei ge x.com