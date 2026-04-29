Quartu rapina notturna al bar | i Carabinieri inseguono i ladri

Nella notte, un furto si è verificato presso il bar SuperPan di via Livatino a Quartu. I ladri hanno portato via tabacchi e Gratta e Vinci prima di fuggire. I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini, inseguendo i sospetti lungo le strade della zona. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

? Cosa sapere Rapina notturna al SuperPan di via Livatino a Quartu: rubati tabacchi e Gratta e Vinci.. Carabinieri fermano un 39enne a Quartu con 102 pacchetti di sigarette e 14 biglietti.. Verso le 2:00 di notte, un gruppo di malviventi ha forzato l’ingresso del SuperPan in via Livatino a Quartu, puntando dritto al bancone del bar per sottrarre sigarette e Gratta e Vinci. Il colpo è avvenuto nel cuore della notte, quando il silenzio di via Livatino è stato rotto dall’irruzione dei ladri all’interno dell’esercizio commerciale. Il piano era mirato: fare piazza pulita delle scorte di tabacchi e dei biglietti della lotteria istantanea custoditi nel punto vendita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quartu, rapina notturna al bar: i Carabinieri inseguono i ladri Notizie correlate Leggi anche: Villa Literno, carabinieri sventano rapina al bar e arrestano 36enne Leggi anche: Salento, rapina al bar-tabacchi: un arresto dopo indagine lampo dei carabinieri