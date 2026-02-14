Salento rapina al bar-tabacchi | un arresto dopo indagine lampo dei carabinieri

Un giovane di 21 anni è finito in manette dopo aver rapinato un bar-tabacchi a Salento. L’operazione dei carabinieri di Gallipoli è avvenuta in poche ore, grazie a un’indagine rapida e precisa. Nel corso dell’intervento, i militari hanno trovato e fermato il sospettato, che aveva minacciato il cassiere con un coltello.

Arrestato 21enne per rapina in un bar-tabacchi. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gallipoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di Galatina, ritenuto l'autore della rapina aggravata avvenuta a fine dicembre in un bar - tabacchi di Chiesanuova, frazione di Sannicola. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Lecce, giunge al termine di un'indagine della durata poco più di un mese. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane si era introdotto nel locale con il volto coperto e armato di coltello, minacciando il titolare per ottenere l'incasso.