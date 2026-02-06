Villa Literno carabinieri sventano rapina al bar e arrestano 36enne

I carabinieri di Villa Literno hanno impedito una rapina al bar lungo Corso Umberto I. Gli agenti sono intervenuti in tempo e hanno arrestato un uomo di 36 anni. La scena si è svolta questa mattina, quando il sospettato ha tentato di entrare nel locale con l’intenzione di rapinare i clienti. L’intervento rapido dei militari ha evitato il peggio, portando all’arresto sul posto.

I carabinieri sventano una rapina in un bar e arrestano un 36enne. Accade a Villa Literno lungo Corso Umberto I. Per lui si sono aperte le porte del carcere. L’allarme al Numero Unico di Emergenza “112” e il tempestivo arrivo dei militari dell’Arma hanno evitato conseguenze più gravi. I Carabinieri, giunti sul posto in pochi istanti, hanno riportato la situazione sotto controllo e tratto in arresto l’uomo in flagranza di reato. La persona offesa, pur scossa dall’accaduto, ha rifiutato le cure mediche. L’arrestato, un operaio di 36 anni di origini ucraine, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è stato successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria prontamente informata dai Carabinieri della Stazione di Villa Literno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villa Literno, carabinieri sventano rapina al bar e arrestano 36enne Approfondimenti su Villa Literno Valmontone. I Carabinieri sventano un furto all’interno di un bar-tabaccheria e arrestano una persona. È caccia aperta al complice Tenta rapina nel bar armato di stecca da biliardo: 36enne arrestato dai carabinieri Una notte di paura a Villa Literno, dove un uomo di 36 anni ha tentato di rapinare un bar armato di stecca da biliardo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Villa Literno Villa Literno, tentata rapina in un bar: 36enne arrestato dai carabinieriVilla Literno (Caserta) – L’irruzione violenta in un bar del centro, nel cuore della notte, si è fermata in pochi minuti grazie all’intervento dei ... pupia.tv La folle notte di un operaio a Villa Literno, picchia il barista con una stecca da biliardo: voleva da bereUn operaio ucraino di 36 anni è stato arrestato a Villa Literno per tentata rapina aggravata in un bar del centro cittadino. virgilio.it Carnevale del Mediterraneo 2026: Villa Literno in Festa! Villa Literno (CE), Campania 7, 8, 14, 15, 17 febbraio 2026 Acquista i tuoi biglietti in prevendita su Liveticket - https://liveticket.it/carnevaledivillaliterno Un'esplosione di carri allegorici gigant facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.