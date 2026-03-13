Rissa tra famiglie rom ad Avellino | dal quartiere all' ospedale notte di violenza e paura

Una rissa tra famiglie rom si è scatenata nella notte a San Tommaso, quartiere di Avellino, coinvolgendo diverse persone e portando alcuni feriti all’ospedale. L’alterco è iniziato in strada e si è protratto fino a coinvolgere altri residenti, creando un clima di tensione e paura tra gli abitanti della zona. La scena si è svolta senza che intervenissero immediatamente forze dell’ordine o servizi di emergenza.

Episodio di violenza a San Tommaso: il conflitto nasce tra famiglie rom, poi il caos al pronto soccorso. La Questura indaga Avellino, 13 marzo 2026 - Non è cominciata al Moscati. È cominciata in strada, nel quartiere di San Tommaso, ad Avellino. Lì, nella notte, una violenta rissa ha coinvolto alcune famiglie di etnia rom, lasciando a terra dei feriti. Quegli stessi feriti sono stati poi portati al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati, in contrada Amoretta. E lì la violenza ha ripreso fiato. Il pronto soccorso non ha fermato nulla. Gli animi erano ancora accesi quando il gruppo è arrivato al Moscati. Nel triage — il luogo in cui si decide chi ha più urgenza di vivere — la lite è riesplosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Pescara, rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale: investita una parenteQuattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una...

Pescara, rissa tra famiglie Rom: investita una parenteQuattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una...

Altri aggiornamenti su Rissa tra famiglie rom ad Avellino dal...

Temi più discussi: Rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale di Pescara, investita una donna; Rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale di Pescara, investita una donna; Pescara: rissa davanti all’ospedale, investe con l’auto la zia più volte; Abusivi minacciano di morte il presidente Ater dopo la lite fra albanesi e rom e il rogo in palazzina.

Pescara, rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale: investita una parenteQuattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una successiva aggressione presso l'ospedale Santo Spiri ... msn.com

Sorso, rissa tra rom per ragioni di cuore. Il giudice conferma sette arrestiDue giorni fa la rissa a Sorso con 9 persone di etnia rom arrestate e oggi in tribunale a Sassari la convalida della misura per rissa e lesioni. Davanti alla giudice Monia Adami sono state ripercorse ... unionesarda.it

La rissa selvaggia, il locale distrutto e la decisione del questore - facebook.com facebook

Calci, pugni e bottiglie in strada: violenta rissa a Regio Parco x.com