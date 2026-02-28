Blackout a Monza | più di 200 famiglie al buio

Nella serata del 27 febbraio, nel quartiere Cristo Re-Libertà di Monza, più di 200 famiglie sono rimaste senza energia elettrica a partire dalle 18:30. Il blackout ha causato disagi significativi per i residenti, che si sono trovati improvvisamente al buio senza corrente. La mancanza di luce si è protratta per diverse ore, coinvolgendo un ampio numero di abitazioni nella zona.

