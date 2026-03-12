Quando si gioca Sinner-Zverev ATP Indian Wells 2026 | due ipotesi di orario per la semifinale tv streaming

Sabato 14 marzo si svolge la semifinale tra Sinner e Zverev nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California. Sono state comunicate due possibili fasce orarie per l’incontro e sono stati annunciati i canali tv e le piattaforme di streaming che trasmetteranno l’evento. La partita promette di attirare l’attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Sabato 14 marzo, per quanto concerne l' ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California (Stati Uniti), si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile: per il match della parte bassa del main draw, l'azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, affronterà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 4. L'incontro si disputerà sullo Stadium 1 e sarà il secondo o il terzo dalle ore 19.00 italiane: il programma si aprirà con la finale del doppio femminile, poi si disputeranno le due semifinali di singolare maschile. La prima inizierà non prima delle ore 21.30 italiane, mentre la seconda scatterà non prima delle ore 23.