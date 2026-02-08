Qualiano via Maioni sommersa dai rifiuti | periferia abbandonata e cittadini esasperati

La strada di campagna di via Maioni a Qualiano si riempie di rifiuti di ogni tipo, anche speciali. I residenti sono esasperati: nessuno interviene e la sporcizia cresce di giorno in giorno. La situazione diventa insostenibile, e i cittadini chiedono con forza interventi immediati.

Invasione di rifiuti, anche speciali, lungo la strada di campagna. I residenti denunciano l’assenza delle istituzioni e chiedono interventi immediati. La denuncia dei cittadini: “Non sappiamo più a chi rivolgerci”. Via Maioni è tornata al centro delle segnalazioni dei residenti, stanchi di convivere con una situazione che peggiora di giorno in giorno. Le richieste d’aiuto non si fermano: chi vive nella zona racconta di aver contattato più volte gli enti competenti, senza ottenere risposte concrete. Così, esasperati, scelgono di affidare alla nostra redazione fotografie, testimonianze e appelli che non possono più essere ignorati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, via Maioni sommersa dai rifiuti: periferia abbandonata e cittadini esasperati Approfondimenti su Qualiano Via Maioni Vignali tuona: "Parma sommersa dai rifiuti abbandonati" Gaza City sommersa dai rifiuti: “350 mila tonnellate nel centro della città. Grave rischio epidemie” Gaza City si trova ad affrontare un grave problema di gestione dei rifiuti, con circa 350 mila tonnellate accumulate nel centro urbano.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.