Matteo Moretto ha rivelato che il futuro di Francesco Camarda al Milan dipende dalla decisione del club di valutare solo prestiti o di considerare anche offerte a titolo definitivo. La questione si concentra sulle possibilità di un trasferimento, mentre il giovane attaccante sta giocando con continuità in prestito in una squadra di seconda divisione.

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha aggiornato i tifosi rossoneri sulla situazione legata a Francesco Camarda. Come noto, l'attaccante scuola Milan è attualmente infortunato al Lecce, squadra che lo ha preso in prestito la scorsa estate. A fine anno, il classe 2008 tornerà al Milan e si deciderà insieme la strada migliore per il talento rossonero. Ecco, di seguito, le parole di Matteo Moretto. "Camarda è ancora a Lecce, è stato un po’ sfortunato con l’infortunio alla spalla. A gennaio c’è stata la possibilità che Camarda effettivamente rientrasse al Milan, ma semplicemente per una questione di gestione dell’infortunio e non tanto per un ruolo in prima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Futuro di Camarda, Moretto: “Da capire il Milan se valuterà solo prestiti oppure offerte a titolo definitivo”

Ora è ufficiale: Milan colpo per il futuro. Preso Alphadjo Cissè a titolo definitivoIl Milan ha ufficializzato l’acquisto di Alphadjo Cissè dal Verona.

Moretto: “Tonali, futuro tutto da capire. Diversi club chiedono informazioni. In Italia …”Matteo Moretto fa il punto sulla situazione di Sandro Tonali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.