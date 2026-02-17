Futuro di Camarda Moretto | Da capire il Milan se valuterà solo prestiti oppure offerte a titolo definitivo
Matteo Moretto ha rivelato che il futuro di Francesco Camarda al Milan dipende dalla decisione del club di valutare solo prestiti o di considerare anche offerte a titolo definitivo. La questione si concentra sulle possibilità di un trasferimento, mentre il giovane attaccante sta giocando con continuità in prestito in una squadra di seconda divisione.
Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha aggiornato i tifosi rossoneri sulla situazione legata a Francesco Camarda. Come noto, l'attaccante scuola Milan è attualmente infortunato al Lecce, squadra che lo ha preso in prestito la scorsa estate. A fine anno, il classe 2008 tornerà al Milan e si deciderà insieme la strada migliore per il talento rossonero. Ecco, di seguito, le parole di Matteo Moretto. "Camarda è ancora a Lecce, è stato un po’ sfortunato con l’infortunio alla spalla. A gennaio c’è stata la possibilità che Camarda effettivamente rientrasse al Milan, ma semplicemente per una questione di gestione dell’infortunio e non tanto per un ruolo in prima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Moretto: Camarda, a fine stagione incontro per il futuro. Da capire se il Milan valuterà offerte con prestiti oppure anche a titolo definitivoFrancesco Camarda è rimasto a Lecce nonostante l'infortunio alla spalla e si appresta a terminare la stagione in salento per poi rientrare al Milan. A fine stagione, riporta Matteo ... milannews.it
