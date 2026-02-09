Milan infortunio grave! Come sta Saelemaekers Esclusiva | il futuro di Nkunku Vlahovic solo se …

Il Milan si trova a fare i conti con un infortunio serio a Saelemaekers, che ha lasciato il campo in modo preoccupante. I tifosi si chiedono come sta il belga e quanto tempo rischia di perdere. Mentre i giocatori si preparano a recuperare, ci sono anche altre preoccupazioni in casa rossonera, come le condizioni di Pulisic e Cissè, entrambi out per problemi fisici. Intanto, il mercato si muove: l’esperto Nicolò Schira dà qualche anticipazione sul futuro di Nkunku, che potrebbe presto essere un nuovo acquisto

Milan, si avvicina sempre di più il rientro in campo dei rossoneri. Venerdì sera è prevista la partita contro il Pisa. Le ultime novità sugli infortuni di Pulisic e Saelemaekers. Tegola Cissè. Intervista esclusiva a Nicolò Schira: le ultime novità su Vlahovic e i retroscena su Nkunku. Occhio poi al futuro di Ismael Bennacer. Ecco le top news di Pianeta Milan del 9 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>> Il Milan potrebbe incassare 10 milioni di euro dalla cessione di Bennacer: il riscatto da parte della Dinamo Zagabria, scrive Calciomercato.com, sarebbe già stato complesso per l'ingaggio da 4 milioni del centrocampista rossonero, ma con il recente infortunio potrebbe essere sempre più a rischio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, infortunio grave! Come sta Saelemaekers. Esclusiva: il futuro di Nkunku. Vlahovic solo se … Approfondimenti su Milan Infortunio Esclusiva Schira sul calciomercato: “Mi aspetto 4-5 colpi dal Milan. Vlahovic solo se …” Nicolò Schira prevede che il Milan chiuderà tra i 4 e i 5 acquisti nel prossimo mercato. Milan, tegola Cissè. Nuovi esami per Saelemaekers. Retroscena su Nkunku. Mentre Vlahovic … Mentre il Milan si prepara alla ripresa del campionato, arriva una brutta notizia: Cissè si è infortunato e dovrà fermarsi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milan Infortunio Argomenti discussi: Milan, nessun infortunio per Bartesaghi alla coscia sinistra: solo crampi. Le news; Se il suo infortunio fosse stato come il mio, non sarebbe qui: Brignone su Vonn; Milan, l'infortunio di Bartesaghi: come sta e quali sono i tempi di recupero; Milan, infortunio per Bartesaghi contro il Bologna. L’infortunio è grave, fuori quattro mesi: Allegri senza paroleUn infortunio pesantissimo cambia completamente i piani del club: Max Allegri è rimasto incredulo davanti alla notizia ... sportface.it Milan, infortunio per Bartesaghi contro il BolognaBrutte notizie per Allegri, nonostante l'attuale 0-3 rifilato al Bologna. All'82' Bartesaghi è stato costretto al cambio per infortunio, al suo posto Estupinan. Dalle prime indiscrezioni, si ... fantacalcio.it INFORTUNIO per Alphadjo Cisse: 2 mesi OUT Il Milan lo ha acquistato dal Verona per 8 milioni più bonus e lasciato in prestito In Serie B Lesione all'adduttore per Il classe 2006, rimasto al Catanzaro: rientra ad aprile facebook #Calciomercato, #Bennacer altro infortunio: Milan, un riscatto che potrebbe essere a rischio #SempreMilan #milan x.com

