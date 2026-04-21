Milano torna negli anni ' 80 con una notte interamente dedicata ai Depeche Mode
Venerdì 24 aprile Milano ospiterà il ‘Depeche Mode Party’ al Black Hole, un evento che dal 1993 riunisce i fan della band. La serata sarà dedicata interamente ai Depeche Mode e rappresenta un’occasione per rivivere gli anni '80 attraverso musica e atmosfera. La location sarà aperta a tutti gli appassionati che vogliono condividere questa esperienza.
Venerdì 24 aprile Milano è pronta a diventare la capitale dei Depeche Mode per una notte: al Black Hole arria infatti il ‘Depeche Mode Party’, l'evento che dal 1993 riunisce i loro fan. Un tuffo nel passato La serata è interamente dedicata alla musica della band britannica e agli amanti delle.🔗 Leggi su Milanotoday.it
La prima volta dei Depeche Mode in Italia..
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