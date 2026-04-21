Milano torna negli anni ' 80 con una notte interamente dedicata ai Depeche Mode

Venerdì 24 aprile Milano ospiterà il ‘Depeche Mode Party’ al Black Hole, un evento che dal 1993 riunisce i fan della band. La serata sarà dedicata interamente ai Depeche Mode e rappresenta un’occasione per rivivere gli anni '80 attraverso musica e atmosfera. La location sarà aperta a tutti gli appassionati che vogliono condividere questa esperienza.