Putin tratta con Trump partnership strategica Russia-Usa in cambio di un accordo favorevole sull’Ucraina

Vladimir Putin e Donald Trump stanno negoziando una partnership strategica tra Russia e Stati Uniti, offrendo in cambio un accordo favorevole sull’Ucraina. Mentre Zelensky cerca di convincere gli americ to a chiudere un accordo che possa fermare il conflitto, dietro le quinte le trattative tra Mosca e Washington si fanno più intense e rischiano di cambiare gli equilibri globali.

Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lavora per ottenere dagli Stati Uniti un accordo che possa mettere fine al conflitto, sullo sfondo si muovono dinamiche diplomatiche che potrebbero ridisegnare gli equilibri internazionali. Secondo un retroscena pubblicato dalla Bild, il Cremlino starebbe valutando una partnership strategica tra Russia e Stati Uniti, subordinata però a un'intesa finale sulla guerra che soddisfi le richieste di Vladimir Putin. L'indiscrezione parla di un memorandum interno in cui Mosca propone una cooperazione economica globale con Washington, articolata in sette punti chiave che toccherebbero ambiti cruciali come moneta, energia e materie prime.