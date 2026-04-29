Donald Trump ha dichiarato di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente russo, durante la quale sono stati affrontati i temi dell’Ucraina e dell’Iran. La discussione si è concentrata su questioni di interesse reciproco, senza ulteriori dettagli sulle posizioni assunte o sui contenuti specifici trattati. La conversazione è avvenuta alla Casa Bianca, con Trump che ha riferito ai giornalisti i principali argomenti discussi.

"Con Putin abbiamo parlato dell' Ucraina e un po' dell'Iran". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. " Troveremo una soluzione ", ha aggiunto riguardo alla guerra in Europa. Il presidente americano ha quindi riferito di essere stato lui a suggerire al capo del Cremlino una tregua in Ucraina in occasione della giornata della Vittoria, il 9 maggio. "Ho parlato a lungo con il presidente Putin", ha raccontato Trump durante l'incontro con l'equipaggio di Artemis II alla Casa Bianca. "Gli ho suggerito di fare per un pochino un cessate il fuoco e credo che potrebbe farlo", ha detto. "Lo ha annunciato già?", ha chiesto. "Anche se fosse solo una tregua breve, ci sono così tanti morti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Putin e Trump, la telefonata su Ucraina e Iran: "Progetti reciprocamente vantaggiosi"

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