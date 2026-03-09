Putin e Trump non solo Iran e Ucraina | la telefonata di 90 minuti ridisegna gli equilibri mondiali

Due leader mondiali hanno avuto una conversazione di circa 90 minuti, durante la quale hanno discusso di questioni internazionali oltre a Iran e Ucraina. La telefonata, durata un’ora e mezza, potrebbe influenzare gli sviluppi geopolitici nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sui contenuti specifici è stato reso pubblico, ma l’evento ha attirato l’attenzione sulla scena internazionale.

Una telefonata di un'ora, che potrebbe contribuire a ridisegnare gli equilibri del mondo nel giro di qualche settimana. I presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, hanno avuto una conversazione telefonica sulla situazione internazionale, a partire dall' Iran. Lo ha dichiarato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, che ha definito il colloquio "franco e costruttivo". Putin ha "posto l'accento sull'Iran e sui negoziati sull'Ucraina " e Trump ha "nuovamente espresso l'interesse per un cessate il fuoco rapido e una soluzione a lungo termine in Ucraina", ha spiegato Ushakov, secondo l'agenzia russa Tass. "I leader di Russia e Stati Uniti hanno discusso anche della questione venezuelana" e "hanno espresso la volontà di comunicare regolarmente", ha aggiunto il funzionario di Mosca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

