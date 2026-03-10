Il presidente degli Stati Uniti ha passato un'ora al telefono con il presidente russo, discutendo della situazione attuale e dichiarando che la guerra è quasi finita. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato una nuova diminuzione. In Iran, le autorità parlano di un'escursione a breve termine, ma affermano anche che non si fermeranno fino a quando il nemico non sarà completamente sconfitto.

In Iran sarà una “escursione a breve termine “. Ma allo stesso tempo “ non molleremo finché il nemico non sarà totalmente e decisamente sconfitto”. Perché l’Iran “in una settimana ci avrebbe attaccato al 100%. Era pronto”. Ma ora “siamo molto vicini alla fine” e la guerra “ finirà presto “. Ma “no”, non questa settimana. Sono alcuni dei passaggi del discorso che Donald Trump nella notte italiana ha rivolto ai repubblicani del Congresso riuniti al Trump National Doral di Miami, rendendo omaggio ai militari americani che hanno perso la vita nell’operazione “ Epic Fury “, nel giorno in cui il Pentagono ha identificato la settima vittima. In giornata il capo della Casa Bianca aveva sentito al telefono Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump parla un’ora al telefono con Putin. Poi: “Guerra quasi finita”. E il prezzo del petrolio torna a scendere

Articoli correlati

Guerra in Iran, folla a Teheran per il discorso di Khamenei. Telefonata Trump-Putin: “Guerra quasi finita”La tensione in Medio Oriente resta altissima mentre il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi.

L’india torna al petrolio russo: 30 giorni di deroga alle sanzioni Usa. E ora Putin potrebbe alzare il prezzo del suo greggioGli Usa allentano le sanzioni sulla Russia, consentendo alle raffinerie indiane di acquistare milioni di barili di petrolio del Cremlino, a patto che...

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Una raccolta di contenuti su Iran Trump parla un'ora al telefono con...

Temi più discussi: Iran, Trump tra attacco extralarge e dialogo. Altri paesi in guerra? Lo scenario; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 1 marzo; Come Trump ha deciso di entrare in guerra; Cronaca di una guerra annunciata. Usa e Israele attaccano, l'Iran risponde: tutto il Medio Oriente in fiamme.

Trump: «In Iran la guerra è quasi finita». La telefonata di un'ora con Putin (che vanta avanzate nel Donbass)NEW YORK - «Stiamo facendo enormi passi avanti verso il completamento» della missione militare, «c’è chi potrebbe dire che è praticamente completa», ha detto ieri il presidente Trump in una conferenza ... corriere.it

Iran, Trump chiede la resa incondizionata. E Meloni parla con i leader europeiUn'altra giornata di contatti con alleati e partner della regione per fare il punto sulla crisi in Medio Oriente prima di spostarsi all'Arena ... iltempo.it

“La guerra in Iran è praticamente finita. Il mondo è più sicuro”. Così Trump dalla sala da ballo del suo golf club a Miami il 9 marzo dopo una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Poche ore dopo, nuovi raid statunitensi e israeliani hanno colpito dive x.com

Iran, a Sky tg24 Tolga Bilener, direttore del Centro di Ricerca Strategica dell’Università Galatasaray, analizza la possibile risposta della Turchia in caso di escalation - facebook.com facebook