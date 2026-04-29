Il presidente russo e quello statunitense hanno parlato al telefono per discutere della situazione in Iran, mentre il Centcom sta organizzando attacchi rapidi. Nel frattempo, i costi militari legati alle operazioni sono saliti a 25 miliardi di dollari. Recentemente, Putin ha preso una decisione che ha impedito un attacco contro l’Iran, aumentando le tensioni tra le due potenze.

? Cosa sapere Putin e Trump discutono via telefono la gestione della crisi in Iran.. Il Centcom pianifica attacchi rapidi mentre i costi militari raggiungono 25 miliardi di dollari.. Dopo oltre novanta minuti di conversazione telefonica tra Vladimir Putin e Donald Trump, il Cremlino ha ribadito che un’eventuale incursione terrestre sul suolo iraniano risulterebbe pericolosa e inaccettabile per la stabilità globale. Il dialogo tra i due leader, descritto dai funzionari russi come professionale e franco, ha messo al centro del tavolo la gestione della crisi in Medio Oriente. Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo, ha comunicato che il presidente russo considera positiva la decisione presa da Trump di estendere il cessate il fuoco in Iran, vedendovi una possibilità concreta per avviare trattative diplomatiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Putin blocca l’attacco all’Iran: Trump e il rischio di una guerra globale

ATTACCO all’IRAN: TRUMP, NETANYAHU e il rischio globale | Recap con Maurizio Molinari

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